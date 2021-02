Fußball: Meinungen zum Cupspiel Sturm Graz - Vienna (1:0)

Meinungen zum ÖFB-Cup-Viertelfinale Sturm Graz - Vienna (1:0, via ORF Sport +):

Christian Ilzer (Sturm-Graz-Trainer): "Feuerwerk war es definitiv keines. Aber wir sind im Halbfinale, das ist überragend. Wir brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben und können uns ruhig freuen, aber es war hart erarbeitet. Die Vienna hat auch in Unterzahl sehr gut verteidigt, wir haben es nicht verstanden hinter die letzte Linie zu spielen. Wir müssen uns darüber unterhalten, dass wir nach dem 1:0 in Überzahl Probleme bekommen haben. Nach der Führung habe ich mir erwartet, dass wir das zweite und dritte Tor drauflegen."

Alexander Zellhofer (Vienna-Trainer): "Unsere Leistung war schwer in Ordnung. Wir haben am Anfang zu viel Respekt gezeigt, dann gut reingefunden, aber dann war der Knackpunkt die Rote Karte. Doch die Mannschaft hat voll gefightet, leider war es am Ende zu wenig. Derzeit ist bei uns eine Phase der Ungewissheit da. Ich hoffe, dass wir bald auf den Fußballplatz zurückkehren dürfen."