Fußball: Meinungen zum Ligaspiel Austria - LASK (1:1)

Stimmen zum Spiel Austria - LASK (1:1):

Peter Stöger (Austria-Trainer): "Ich bin mit dem Auftritt einigermaßen zufrieden. Wir haben gegen eine dominierende Mannschaft trotzdem nicht so viele gefährliche Situationen zugelassen und die Konter ganz gut gespielt. Wir haben nicht immer die richtige Entscheidung getroffen, aber so wie wir uns gewehrt haben, war das völlig okay. Mit dem gehaltenen Elfer von Pentz hatten wir auch Glück. Dass er uns den Punkt festhält ist kein Zufall, er war der Konstanteste in dieser Saison."

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): "Wir waren die bessere Mannschaft, hätten den Sieg und die Tabellenführung verdient. Aber wir nehmen das so hin und sehen es als Auftrag für das Frühjahr, noch besser zu werden und uns weiterzuentwickeln. Unser Weg ist noch lange nicht zu Ende. Wenn man so spät einen Elfmeter nicht nutzt, ist die Enttäuschung in der Kabine natürlich riesig. Aber ich habe der Mannschaft gesagt, dass sie in den Rückspiegel schauen soll, wie ihre Leistungen waren. Da war eine tolle Entwicklung zu sehen."

Zur Tabellenlage: "Ich glaube, dass wir auf ein spannendes Frühjahr blicken können. Natürlich ist es schön für die Liga, wenn Salzburg einmal schwächelt. Ich denke, das tut Österreichs Fußball gut."

Patrick Pentz (Austria-Tormann): "Wir haben es dem LASK 70 Minuten schwer gemacht, dann haben wir nur noch verteidigt, was nicht so einfach war. Wir sind endlich belohnt worden für den Aufwand, den wir betrieben haben."