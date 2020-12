Fußball: Meinungen zum Ligaspiel Salzburg - WAC (2:3)

Stimmen zum Spiel Salzburg - WAC (2:3):

Jesse Marsch (Salzburg-Trainer): "Ich glaube, wir haben gut gespielt, aber wir haben nicht gut genug verteidigt. Es war fast die gleiche Situation wie beim Sturm-Spiel. Da haben wir nach der Halbzeit gut gespielt, und dann bekommen wir von unserer linken Flanke zwei Tore im Umschaltspiel. Und wir haben viele Chancen, um die Führung zu finden. Wir haben viele Tore gemacht, aber wir können noch kälter sein, und wir brauchen eine bessere Mentalität, unser Tor zu schützen. Es ist jetzt eine Herausforderung für uns, besser zu verteidigen. Das ist nicht nur Cican (Stankovic, Anm.) oder die Viererkette, es ist die ganze Truppe. Am Ende haben wir in vielen Spielen, in denen wir gut gespielt haben, nicht die Ergebnisse erreicht."

Ferdinand Feldhofer (WAC-Trainer): "Wir haben heute wieder Geschichte geschrieben für den Verein, weil wir da noch nie gewonnen haben. Das war die größte Motivation für die Jungs heute. Über dieses Jahr an Superlativen war das heute der i-Punkt. Hätte uns das jemand gesagt, dass wir als Dritter fix an der EL teilnehmen, die Gruppenphase souverän meistern, wieder im Cup-Viertelfinale stehen und als Top-Sechs überwintern. Viel mehr geht nicht meiner Meinung nach. Ich ziehe den Hut vor den Spielern und dem Staff. Jetzt geht es in einen kurzen, erholsamen Urlaub. Der muss reichen."