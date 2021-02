Fußball: Meinungen zum Ligaspiel Sturm - Ried (2:1)

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Muslic-Statement ---------------------------------------------------------------------

Stimmen zum Fußball-Bundesliga-Spiel Sturm - Ried (2:1):

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): "Das ist ein schönes Ende für uns, ein großartiger Moment, der einiges gelöst hat. Das hat man auch beim Jubel gemerkt. Solche Momente braucht man in solchen Phasen. Gratulation an Jusuf Gazibegovic für diesen Traum-Freistoß, der uns diese drei Punkte beschert hat. Es war kein einfaches Spiel, wir waren aber trotzdem das chancenstärkere Team."

Miron Muslic (Ried-Trainer) via Sky: "Unglaublich bitter, es tut sehr weh. Wir haben extrem viel investiert, vor allem zweite Halbzeit richtig viel reingehauen und uns belohnt mit dem Ausgleich. Wir haben bis zum Schluss alles in die Waagschale geworfen. Es fühlt sich extrem schlecht an, aber wenn ich kurz in mich gehe und die zweite Halbzeit reflektiere, dann bin ich sehr stolz, wie sich die Mannschaft präsentiert hat. Wir sind auf einem Weg."