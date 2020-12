Fußball: Meinungen zum Ligaspiel Sturm - St. Pölten (3:0)

Stimmen zu Sturm Graz - St. Pölten (3:0):

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): "Klammern wir die unmittelbare Anfangsphase aus, haben wir wirklich bis zum 1:0 ein sehr gutes Spiel gemacht und auch dem schwierigen Platz auch fußballerisch gute Lösungen gefunden. Dann hat St. Pölten etwas in der Grundordnung verändert. Es wurde ein richtiges Intensitätsspiel, wo wir mit der Führung etwas nachgelassen haben. Das hat sich über die Pause fortgesetzt und es war in dieser Phase ein Spiel aufs Messers Schneide. Aber wir haben im Moment diesen Lauf, der uns in diesen Phasen unbeschadet davonkommen lässt. Dazu einen Jörg Siebenhandl, der den ganzen Herbst in bestechender Form spielt."

Zur Tabellensituation: "Es ist eine sehr gute Zwischenbilanz, aber für uns ist wichtig, dass wir uns nicht nur mit Tabellenschauen zurücklehnen, sondern zwar kurz den Weihnachtsurlaub genießen, aber dann extremen Fokus auf das legen, was es zu entwickeln gibt. Da gibt es so einiges."

Robert Ibertsberger (SKN-Trainer) via Sky: "Nach dem 1:0 waren wir wieder besser drinnen. Speziell auch zweite Hälfte, wo ich schon der Meinung bin, dass wir am Ausgleich angeklopft haben. Das 2:0 war auch im Kopf ein kleiner Killer. Das hat man gemerkt, weil wir sehr viel investiert haben. Mit zwei leichten Ballverlusten beim 1:0 und 2:0 landest du Sturm Graz zu Kontermöglichkeiten ein. Das ist dann zu leichtfertig und vielleicht sogar ein wenig naiv."

Jakob Jantscher (Sturm-Torschütze) via Sky: "Schade, dass die Weihnachtstage kommen, wir haben einen super Lauf. Sagt man normalerweise nicht, weil es nette Tage sind, aber wir wären gerade in einem guten Flow. Es schaut derzeit einfach aus, aber es ist wirklich harte und konsequente Arbeit dahinter."