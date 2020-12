Fußball: Meinungen zum Ligaspiel WSG - Ried (1:3)

Stimmen zum Spiel WSG Tirol - SV Ried (1:3):

Thomas Silberberger (WSG-Trainer): "Es war heute einfach zu wenig - von jedem Einzelnen. Ried hat verdient gewonnen, sie lagen in allen Statistiken vorne. Sie waren aggressiv, besser. Vielleicht hat uns auch das frühe Tor zu sehr in Sicherheit gewogen. Kein einziger Spieler hat heute 100 Prozent gebracht. Und wenn jeder fünf bis sechs Prozent weniger bringt, bist am Ende einer weniger am Platz - und genau so hat es sich angefühlt. Schade, weil wir mit 20 Punkten in die Winterpause gehen wollten. Wenn wir aus dieser Niederlage lernen, kann es positiv werden. Aber der Tabellenplatz ist ein brutal trügerischer. Wir tun gut daran, weiter Altach und die Admira zu beobachten."

Gerhard Schweitzer (Ried-Trainer): "Es war extrem schwer, diese Laufleistung zu halten, dieses ständige Ansprinten. Wir sind mit einem saudummen Tor, das du in der U16 nicht kriegst, in Rückstand geraten. Dann waren wir aber nicht so schlecht im Spiel. Wir haben das in der Pause klar angesprochen. Sechs Minuten drei Tore - da waren wir sehr zielstrebig. Dann waren die wichtigsten 20 Minuten, genau das zu halten. Kompliment, dass wir das dann so durchgehalten haben in der Taktik."