Fußball: Meinungen zum ÖFB-Cup-Halbfinale WAC - LASK

Stimmen zum ÖFB-Cup-Halbfinale WAC - LASK (0:1 n.V.):

Ferdinand Feldhofer (Sturm-Trainer): "Das ist sehr, sehr schade für den Verein, für die Jungs, sie haben sich das absolut nicht verdient. Sie haben heute gekämpft, jeder für jeden. Sie haben quasi keine Torchance aus dem Spiel zugelassen. In der ersten Hälfte waren ein, zwei Standardsituationen nicht ganz sauber, aber ansonsten haben wir dann in der zweiten Hälfte gar nichts mehr zugelassen. Das Einzige, was heute wirklich zu bekritteln ist, dass wir die Konterchancen, die wir gehabt hätten, einfach mit dem letzten Pass, wo wir dann alleine aufs Tor laufen, nicht fertig gespielt haben. Unterm Strich war das von den letzten drei Spielen gegen den LASK sicher die beste Leistung."

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): "Wir haben das große Ziel Finale erreicht - darüber freuen wir uns irrsinnig. Wir waren heute bis zur 15. Minute ganz gut, danach haben wir unser Spiel nicht mehr wie gewünscht umgesetzt. Wir waren zu unpräzise und haben nur wenige Chancen vorgefunden. Es war ein großer Kraftakt und sicher kein schönes Spiel - aber was am Ende stehen bleibt: Der LASK steht nach langer Zeit endlich wieder im ÖFB-Cup-Finale - das ist großartig für den Verein, unser Team und natürlich unsere Fans!"