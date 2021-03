Fußball: Mit Canadi kehrte der Erfolg nach Altach zurück

Fußball: WAC trifft in 19. Liga-Runde auf "ganz anderen" SCR Altach Kärntner peilen nach EL-Out dritten Ligasieg in Folge an - Canadi hofft auf erfolgreiches Trainer-Comeback: "Es ist ein neuer Spirit da" - Letzter SCRA-Sieg in Wolfsberg am 1. Oktober 2016