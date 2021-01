Fußball: MLS-Saison soll Anfang April starten und im Dezember enden

Struber vor erster voller Saison mit NY Red Bulls

Die Major League Soccer (MLS) will am Wochenende des 3. und 4. April in die neue Saison starten. Das gab die US-Fußball-Liga am Montag bekannt. Die Play-offs nach der Hauptrunde sollen am 19. November beginnen, der Meister am 11. Dezember feststehen. Mit Gerhard Struber will dabei auch ein Salzburger Trainer reüssieren, der 44-Jährige nimmt seine erste volle Saison mit den New York Red Bulls in Angriff. Dort ist mit Daniel Royer auch ein Ex-ÖFB-Teamspieler tätig.

Noch unklar ist, welche Auswirkungen die Reisebeschränkungen zwischen den USA und Kanada auf den Spielplan haben, der zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden soll. Drei Mannschaften sind in Kanada zu Hause.