Fußball: Mögliche Aufstellungen Nations League Österreich-Nordirland

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zum Fußball-Nations-League-Spiel zwischen Österreich und Nordirland am Sonntag in Wien:

Nations League, Liga B, Gruppe 1, 5. Runde: Österreich - Nordirland (Ernst Happel Stadion, Sonntag, 20.45 Uhr/live ORF 1 und DAZN, SR Mariani/ITA)

Österreich: Pervan (VfL Wolfsburg/5 Länderspiele) - Lainer (Borussia Mönchengladbach/23/1 Tor), Dragovic (Bayer Leverkusen/85/1), Hinteregger (Eintracht Frankfurt/51/4), Ulmer (Red Bull Salzburg/19/0) - Ilsanker (Eintracht Frankfurt/46/0), Baumgartlinger (Bayer Leverkusen/80/1) - Sabitzer (RB Leipzig/44/8), X. Schlager (VfL Wolfsburg/15/1), Alaba (Bayern München/74/14) - Gregoritsch (FC Augsburg/22/4)

Ersatz: A. Schlager (LASK/3), Stankovic (Red Bull Salzburg/4) - Wiesinger (LASK/1/1), Trauner (LASK/2/1), Trimmel (Union Berlin/10/0), Balic (LASK/1/0), Holzhauser (Beerschot/2/0), Onisiwo (FSV Mainz/10/1), Ranftl (LASK/4/0), P. Zulj (Anderlecht/11/0), Schaub (FC Luzern/16/5), Baumgartner (Hoffenheim/5/2), Arnautovic (Shanghai SIPG/85/26), Kalajdzic (VfB Stuttgart/2/0), Grbic (FC Lorient/4/1)

Es fehlen: Schöpf, Laimer, Kainz, Posch (alle verletzt), Friedl (Reisebeschränkungen), Grillitsch (persönliche Gründe), Lazaro, Lienhart (nach Luxemburg-Match zurück bei ihren Clubs)

Fraglich: Arnautovic (verspätete Anreise), Baumgartner (Quarantäne wegen positiver Corona-Tests bei Hoffenheim)

Nordirland: Peacock-Farrell (Burnley/17) - McLaughlin (Sunderland/40/1), Flanagan (Sunderland/6/0), J. Evans (Leicester City/87/4), Lewis (Newcastle United/15/0) - McGinn (Aberdeen/61/5), Thompson (Stoke City/11/0), McCann (St Johnstone/0), Saville (Middlesbrough/25/0) - Lafferty (Reggina/78/20), Boyce (Heart of Midlothian/24/1)

Ersatz: McGovern (Norwich City/32), Hazard (Celtic Glasgow/0) - Cathcart (Watford/54/2), Dallas (Leeds United/49/3), Ferguson (Millwall/44/1), Smith (Heart of Midlothian/12/1), Ballard (Arsenal/3/0), Davis (Glasgow Rangers/122/12), C. Evans (Blackburn Rovers/64/2), McNair (Middlesbrough/39/4), Whyte (Cardiff City/13/2), Kennedy (Aberdeen/0), Galbraith (Manchester United/1/0), Magennis (Hull City/54/7), Washington (Charlton Athletic/26/4)

Es fehlen: Jones (Verstoß gegen Corona-Vorschriften), Cooper, Carson (beide verletzt)

Fraglich: Dallas, Cathcart, McNair (alle angeschlagen)

Parallelspiel (20.45 Uhr MEZ): Rumänien - Norwegen

Letzte Runde am Mittwoch (jeweils 20.45 Uhr): Österreich - Norwegen, Nordirland - Rumänien

Tabelle:

1. Österreich 4 3 0 1 6:4 2 9 2. Norwegen 4 3 0 1 11:3 8 9 3. Rumänien 4 1 1 2 4:8 -4 4 4. Nordirland 4 0 1 3 2:8 -6 1

Der Gruppensieger steigt in Liga A auf, der Letzte in Liga C ab. Bei Punktegleichheit zählt das direkte Duell.

Bisher gespielt: Rumänien - Nordirland 1:1, Norwegen - Österreich 1:2, Nordirland - Norwegen 1:5, Österreich - Rumänien 2:3, Norwegen - Rumänien 4:0, Nordirland - Österreich 0:1, Rumänien - Österreich 0:1, Norwegen - Nordirland 1:0