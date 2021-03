Fußball: Musiala-Vertrag perfekt, Bayern bindet Toptalent bis 2026

Salihamidzic will 18-Jährigen "fördern und fordern"

Der Profivertrag für Supertalent Jamal Musiala von Bayern München ist perfekt. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mitteilte, unterschrieb der 18-jährige Offensivspieler einen bis Juni 2026 laufenden Kontrakt. Musiala, der in diesem Monat im Nationalmannschaftsaufgebot von Bundestrainer Joachim Löw erwartet wird, hat seit seinem Wechsel von Chelsea im Sommer 2019 eine beachtliche Entwicklung in München genommen.

"Jetzt müssen wir alle dafür sorgen, dass Jamal weiter gefördert und gefordert wird. Ich bin sicher, dass der FC Bayern noch viel Freude an ihm haben wird", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Musiala, der vergangene Woche 18 Jahre alt wurde, lief bisher 27 Mal für die Bayern-Profis ein und erzielte dabei vier Treffer. Beim 4:1 im Hinspiel des Achtelfinales in der Champions League bei Lazio Rom wurde er zum jüngsten Torschützen der Bayern in diesem Wettbewerb. Er ist auch jüngster Bundesligaspieler in der Geschichte des Clubs.

Erst vor kurzem hatte sich Musiala für die deutsche und gegen die englische Nationalmannschaft entschieden. Zuletzt war er für die U21 Englands aufgelaufen.