Fußball: Nächster Ausfall: Liverpool 6 bis 8 Wochen ohne Diogo Jota

Der englische Fußball-Meister Liverpool muss rund zwei Monate auf Stürmer Diogo Jota verzichten. Der 24-jährige Portugiese, der im Sommer von den Wolverhampton Wanderers zu den "Reds" gewechselt war und in neun Meisterschaftsspielen fünf Tore erzielte, hatte sich während des Champions-League-Spiels am Mittwoch beim FC Midtjylland (1:1) am Knie verletzt.

Auch Kostas Tsimikas hatte sich in Dänemark verletzt und wird mehrere Wochen ausfallen. Zudem muss Liverpool möglicherweise bis zum Ende der Saison auf Abwehrchef Virgil van Dijk verzichten, der nach einer Operation seine Reha absolviert. James Milner und Thiago fehlen ebenfalls verletzt.