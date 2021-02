Fußball: Nantes trennte sich wieder von Ex-Nationaltrainer Domenech

69-Jähriger war erst seit wenigen Wochen im Amt

Der frühere französische Fußball-Nationaltrainer Raymond Domenech ist nicht mehr Coach des FC Nantes. Der Club trennte sich nach nur wenigen Wochen vom 69-Jährigen, unter dessen Regie der abstiegsgefährdete Club in sieben Partien sieglos blieb. Nantes gab den Schritt in der Nacht auf Donnerstag bekannt, wenige Stunden nach dem Aus im französischen Cup gegen Lens. Schon vor der 2:4-Heimniederlage hatte es Berichte gegeben, Domenech werde abgelöst.

Wegen einer Corona-Infektion war der seit Weihnachten in der Bretagne arbeitende Domenech im Cup-Spiel nicht auf der Bank gesessen. Wie der Club bei Twitter mitteilte, wird der ehemalige Nantes-Profi Antoine Kombouare neuer Coach und soll den Tabellen-18. vor dem Abstieg bewahren. Domenech hatte seit der WM 2010 in Südafrika, als Frankreich nach der Gruppenphase ausgeschieden und die Mannschaft zwischenzeitlich in einen Streik getreten war, kein Team mehr trainiert.