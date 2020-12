Fußball: Napoli bleibt in Serie A auf Schlagdistanz zur Spitze

Ärger bei Roma nach 0:0 gegen Sassuolo

SSC Napoli hält Anschluss an die Spitze der italienischen Serie A. Die Neapolitaner kamen eine Woche nach dem Kantersieg gegen die AS Roma am Sonntag zu einem weiteren 4:0-Erfolg in Crotone. Napolis Kapitän Lorenzo Insigne war an den ersten beiden Toren entscheidend beteiligt. Das erste erzielte er mit einem herrlichen Weitschuss, das zweite durch Hirving Lozano bereitete er vor. Die Süditaliener setzen sich damit wieder auf den dritten Tabellenplatz.

Die Roma hatte zuvor nur ein 0:0 gegen Sassuolo erreicht. Die Gäste blieben damit Fünfter unmittelbar vor den Römern. Diese sahen sich durch den Referee benachteiligt. Stürmer Pedro sah kurz vor der Pause Gelb-Rot, ein Treffer von Henrich Mchitarijan kurz danach wurde nach langem VAR-Studium zurückgenommen, da Teamkollege Edin Dzeko in der Entstehung ein Foul begangen haben soll. Allerdings wurde in der zweiten Halbzeit auch Sassuolo ein Tor aufgrund eine knappen Abseitsentscheidung aberkannt.

Nicht ausgetragen werden konnte das Spiel zwischen Udinese und Atalanta Bergamo, nachdem das Spielfeld nach heftigen Regenfällen nicht matchtauglich war.