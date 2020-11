Fußball: Nations-League-Duell Schweiz - Ukraine vor Absage

Ball "liegt bei der UEFA"

Das für Dienstagabend in Luzern geplante Nations-League-Spiel zwischen dem Schweizer Fußball-Nationalteam und der Ukraine steht vor der Absage. Nach positiven Corona-Befunden bei drei Profis am Montag wurden der gesamte ukrainische Kader und die Betreuer nochmals getestet. Weil es dabei erneut vier positive Fälle gegeben habe, ordnete der Luzerner Kantonsarzt für das gesamte Gäste-Team Quarantäne an. Nach Angaben des ukrainischen Verbandes sind drei weitere Kicker "positiv".

Aufgrund dieser Entscheidung "liegt der Ball betreffend Durchführung von Schweiz – Ukraine nun bei der UEFA", teilte der Schweizerische Fußball-Verband (SFV) Dienstagmittag via Twitter mit. "Wir warten auf den Entscheid und kommunizieren, sobald die Faktenlage geklärt ist."