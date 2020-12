Fußball: Nations-League-Endrunde findet in Italien statt

Turin und Mailand laut UEFA als Gastgeber

Die Endrunde der Nations League wird im Oktober 2021 in Italien gespielt. Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) wählte am Donnerstag Turin und Mailand als Gastgeber der zwei Halbfinals (6. und 7. Oktober), des Spiels um Platz drei und des Endspiels (beide am 10. Oktober) aus. Qualifiziert sind Belgien, Frankreich, Italien und Spanien.

Die Auslosung ergab, dass Gastgeber Italien zunächst auf Spanien trifft. Weltmeister Frankreich bekommt es in einer Neuauflage des WM-Halbfinales von 2018 mit Belgien zu tun.

Das Finale der neuen UEFA Conference League, die unterhalb der Champions League und Europa League rangiert, wird in der albanischen Hauptstadt Tirana gespielt, entschied das UEFA-Exekutivkomitee. Aus der heimischen Bundesliga qualifiziert sich am Saisonende der Dritte und der Vierte für die Quali-Phase des neuen Bewerbs.