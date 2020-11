Fußball: Nations-League-Spiel Norwegen - Rumänien abgesagt

Das Nations-League-Spiel von Norwegens Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag in Rumänien ist wegen eines Corona-Falles in den Reihen der Skandinavier abgesagt worden. Das teilte die UEFA am Samstagabend mit. Wegen des positiven Tests von Außenverteidiger Omar Elabdellaoui verlangen die norwegischen Gesundheitsbehörden, dass die gesamte Mannschaft für zehn Tage in Quarantäne geht.

Keine Angaben wurden zur Partie zwischen Österreich und Norwegen am Mittwoch im Wiener Happel-Stadion gemacht. In dieser Partie geht es um den Gruppensieg.