Fußball: Neuer Teilhaber: Beitar Jerusalem "steht allen offen"

Club soll zum Beispiel für friedliches Zusammenspiel von Israelis und Arabern werden

Der neue emiratische Teilhaber des israelischen Fußballvereins Beitar Jerusalem will den Club zum Beispiel für das friedliche Zusammenspiel von Israelis und Arabern machen. "Unsere Tür steht allen offen", sagte Scheich Hamad bin Chalifa al-Nahjan, der 50 Prozent der Anteile an dem Verein übernimmt, am Dienstag in Dubai. "Wir wollen ein Vorbild sein und zeigen, dass Juden und Muslime zusammenarbeiten können."

Teile der Fanszene von Beitar Jerusalem gelten als sehr rechts. Sie hatten in der Vergangenheit immer wieder mit rassistischen Ausfällen vor allem gegen Araber Empörung ausgelöst. Teils war bei Spielen die Parole "Tod allen Arabern" zu hören. Die Vereinsspitze unter Besitzer Mosche Hogeg bemüht sich, dem entgegenzuwirken.

Befürchtungen vor Reaktionen aus der Beitar-Fanszene bei Aufnahme arabischer Spieler wies Al-Nahjan zurück. Die rassistischen Teile der Fangemeinde seien "irregeführte Jugendliche nach einer Gehirnwäsche". Er sei bei dem Verein eingestiegen, um ihn "weiterzuentwickeln und auf die nächste Stufe" zu heben. Scheich Hamad ist emiratischer Geschäftsmann und verwandt mit dem Kronprinz Abu Dhabis und faktischen Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammed bin Said al-Nahjan.

Israel und die Emirate hatten im August die Aufnahme diplomatischer Beziehungen beschlossen. Die Emirate rückten damit von der Linie arabischer Länder ab, Beziehungen mit Israel zu verweigern, solange der Konflikt mit den Palästinensern nicht gelöst ist. Im Gegenzug für die Annäherung kündigte Israel an, die Annektierung von Gebieten im Westjordanland auszusetzen, das die Palästinenser für einen eigenen Staat beanspruchen.