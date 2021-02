Neymar, Fußball-Star in Diensten von Paris Saint-Germain, kann im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am kommenden Dienstag auswärts nicht gegen seinen früheren Klub FC Barcelona antreten. Wie die Franzosen am Donnerstag bekanntgaben, laboriert der Brasilianer an einer Adduktorenverletzung.

Die Verletzung im linken Oberschenkel zog sich Neymar am Mittwoch im Cupspiel in Caen zu. Ob er gegen Barcelona im Rückspiel am 10. März zur Verfügung stehen wird, ist offen.