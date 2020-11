Fußball: ÖFB-Aufstieg in Nations-League-Elite als Höhepunkt 2020

Foda mit bisher von ÖFB-Teamchefs unerreichtem Punkteschnitt von 2,1

Mit dem 1:1 am Mittwoch im Wiener Happel-Stadion gegen Norwegen hat Österreichs Fußball-Nationalmannschaft das durch Corona stark beeinträchtigte Länderspieljahr 2020 beendet, das erst am 4. September begonnen hatte. Mit dem 2:1 in Oslo gegen Erling Haaland und Co. wurde damals der Grundstein zu Endrang eins in der Nations League gelegt, der den Aufstieg zu den Top-Nationen bei der nächsten Auflage im Jahr 2022 bedeutet.

Sechs der insgesamt acht Partien wurden gewonnen, nur das Heimspiel gegen Rumänien am 7. September in Klagenfurt ging mit 2:3 verloren, der Ausgleich von Adrian Grbic in der 94. Minute gegen die Notelf der Norweger verhinderte eine zweite Niederlage. In vier der sechs Bewerbsspielen blieb die rot-weiß-rote Auswahl erfolgreich, außerdem in den Testmatches gegen Griechenland in Klagenfurt (2:1) und in Luxemburg (3:0). Bemerkenswert, dass das ÖFB-Team alle vier Auswärtsspiele für sich entschied.

Die Bilanz von Teamchef Franco Foda kann sich ebenfalls sehen lassen. Nach 30 Länderspielen hält der Deutsche, der am 14. November 2017 sein erstes Match als Teamchef absolvierte (2:1 gegen Uruguay im Happel-Stadion) bei 20 Siegen, 3 Remis und 7 Niederlagen und einem Torverhältnis von 50:25, wobei auch die Qualifikation für die EM-Endrunde (von 2020 auf 2021 verschoben) geschafft wurde. Sein Schnitt von 2,1 Punkten pro Match wurde bisher noch von keinem ÖFB-Nationaltrainer erreicht.

Österreichs Teamkicker weisen zum vierten Mal in Folge seit 2016 (3-3-6/noch unter Marcel Koller) eine positive Jahresbilanz auf. Foda steht bei 7-1-3 (2018), 6-1-3 (2019) und 6-1-1 (2020). Allerdings ging es 2019 und 2020 nicht gegen die ganz großen Kaliber, erst im kommenden Jahr wartet mit der WM-Qualifikation und der EM die Nagelprobe.