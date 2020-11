Fußball: ÖFB-Cup-Duell Austria gegen Hartberg am 25. November

Auch Altach bei Vienna an diesem Tag - Sturm am 24. November gegen Innsbruck im Einsatz

Die aufgrund des Terroranschlags in Wien verlegten Partien des ÖFB-Cups sind neu angesetzt worden. Demnach geht das Achtelfinal-Bundesliga-Duell zwischen der Austria und Hartberg am 25. November (17.15 Uhr) über die Bühne. An diesem Tag (20.25) ist auch Altach beim Wiener Viertligisten Vienna im Einsatz. Bereits tags zuvor (20.25) hat Sturm Graz den Zweitligisten Wacker Innsbruck zu Gast. Bereits diesen Samstag treffen die Zweitligisten FAC und Austria Klagenfurt aufeinander.

Angepfiffen wird das Spiel um 20.25 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt sind andere Partien schon beendet. Am Samstag sollen nämlich endlich die zwei noch ausständigen Spiele der 2. Runde - Allerheiligen gegen Amstetten (15.00) sowie Reichenau gegen Blau-Weiß Linz (16.00) - durchgeführt werden.