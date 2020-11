Fußball: ÖFB-Frauen bestreiten EM-Quali-Match gegen Serbien in Altach

Am 1. Dezember

Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen empfängt Serbien am 1. Dezember zum Abschluss der EM-Qualifikation in Altach. Diesen Spielort gab Fußball-Bundesligist SCR Altach am Mittwoch bekannt, Zuschauer sind aufgrund der Coronavirus-Pandemie keine zugelassen.

Österreich ist vor den abschließenden beiden Partien in der Gruppe G ungeschlagen und punktegleich mit Tabellenführer Frankreich, der die rot-weiß-rote Auswahl am 27. November empfängt und ebenfalls noch kein Gegentor kassiert hat.