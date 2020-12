Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen beendet das Jahr auf Platz 20 der FIFA-Weltrangliste. Dies geht aus dem am Freitag veröffentlichten Ranking hervor. Die derzeit von Irene Fuhrmann betreute Auswahl lag zum Jahresabschluss in der Geschichte des ÖFB noch nie so weit oben platziert. 2017, als Österreich bei der Frauen-EM Dritter geworden war, beendete das Nationalteam auf Platz 21. Aktuell an der Spitze thront Weltmeister USA vor Deutschland und Frankreich.