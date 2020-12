Fußball: ÖFB-Frauen wahrten EM-Fixticket-Chance 2 - Meinungen

Meinungen nach Österreich-Serbien (1:0 via ORF):

Irene Fuhrmann (ÖFB-Teamchefin): "Es war das erwartet schwere Spiel, vor allem mit dem Hintergrund, dass wir das Frankreich-Spiel in den Beinen hatten. Man hat gesehen, dass Serbien richtig gute Kickerinnen hat. Es war sicher nicht unser bestes Spiel, aber so ein Spiel muss man auch erst einmal gewinnen. Wir haben die drei Punkte auf dem Konto. Das ist das, was zählt. Wir hatten in der ersten Hälfte keinen Zugriff, haben Poljak nicht in den Griff bekommen. Zur Pause haben wir dann auf eine Viererkette umgestellt und dann gefühlt mehr Zugriff gehabt. Von daher war es eine richtige Entscheidung. Jetzt liegt es nicht mehr in unserer Hand."

Nicole Billa (ÖFB-Torschützin): "Das Tor war wichtig für uns für die Qualifikation, ich bin richtig froh, dass ich die Chance genutzt habe, und dass wir 1:0 gewonnen haben. Die dre iPunkte waren einfach wichtig. Ich habe mich aber generell nicht damit befasst, wie die anderen gespielt haben oder spielen müssen."

Carina Wenninger (ÖFB-Kapitänin): "Die Serbinnen sind eine starke Mannschaft, sie waren schon in Serbien richtig gut und haben es heute gegen unser Pressing klug gemacht. Unsere Teamchefin hat dann in der Halbzeit umgestellt und ab da hatten wir mehr Zugriff. Jetzt bin ich natürlich umso glücklicher, dass wir so spät noch den Siegtreffer machen konnten."

Zum 100. Länderspiel: "Die reine Anzahl an Länderspielen ist für mich gar nicht so entscheidend. Es geht um die Momente, die man mit dem Team gemeinsam erlebt. Und da ist 100 natürlich eine Zahl, die beweist, dass man bereits viele tolle Momente erleben durfte und darauf bin ich schon stolz."