Fußball: ÖFB-Startelf gegen Luxemburg mit Debütant Wiesinger

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda setzt im Testspiel am Mittwochabend (20.30 Uhr/live ORF 1) in der Startformation auf einen Debütanten. Der wegen zahlreicher Ausfälle erst am Dienstag nachnominierte LASK-Verteidiger Philipp Wiesinger absolviert seine Premiere. Mit seinem Clubkollegen Gernot Trauner, Philipp Lienhart und dem statt Julian Baumgartlinger als Kapitän agierenden Martin Hinteregger beginnen zudem noch drei nominelle Innenverteidiger.

Das ÖFB-Tor hütet wie zuletzt im Oktober Wolfsburg-Legionär Pavao Pervan, als zentrale Sturmspitze startet Stuttgarts Sasa Kalajdzic.

Aufstellung Österreich (taktische Formation offen): Pervan - Lienhart, Trauner, Hinteregger - Trimmel, P. Zulj, Holzhauser, Wiesinger - Lazaro, Kalajdzic, Schaub