Fußball: ÖFB-Startelf gegen Norwegen mit Arnautovic und Ranftl

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat für das abschließende Nations-League-Gruppenspiel am (heutigen) Mittwochabend (Spielbeginn 20.45 Uhr/live ORF 1) in Wien gegen Norwegen zwei Änderungen vorgenommen. Im Vergleich zum mühevollen 2:1-Sieg am Sonntag gegen Nordirland rücken LASK-Mittelfeldspieler Reinhold Ranftl und Stürmerstar Marko Arnautovic in die Startformation.

Arnautovic ersetzt im Sturmzentrum Michael Gregoritsch. Ranftl kommt anstelle des gesperrten Aleksandar Dragovic ins Team. Stefan Ilsanker dürfte daher vom zentralen Mittelfeld in die Innenverteidigung zurückrücken.

Aufstellung Österreich (taktische Formation offen): Pervan - Lainer, Ilsanker, Hinteregger, Ulmer - X. Schlager, Baumgartlinger - Ranftl, Sabitzer, Alaba - Arnautovic