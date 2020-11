Fußball: ÖFB-Team 2020 mit sechs Siegen, ein Remis, einer Niederlage

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat das Länderspieljahr am Mittwoch in Wien mit einem 1:1 gegen Norwegen abgeschlossen. Damit steht die Bilanz 2020 bei sechs Siegen, einem Remis und einer Niederlage - genauso wie im Jahr 2015. Gemäß Punkteschnitt war man in der jüngeren Vergangenheit nur 1996 besser, als bei sechs Spielen fünf Siege und ein Remis gelangen.

Jahr (Spiele): Siege, Remis, Niederlagen, Torverhältnis, Teamchef 1996 ( 6): 5 1 0 7:1 (Prohaska) 1997 ( 8): 6 0 2 14:5 (Prohaska) 1998 (11): 4 4 3 23:15 (Prohaska) 1999 ( 7): 3 1 3 15:20 (Prohaska, Baric) 2000 ( 7): 2 3 2 11:10 (Baric) 2001 (10): 3 2 5 9:16 (Baric) 2002 ( 8): 3 1 4 10:13 (Krankl) 2003 ( 8): 3 1 4 14:13 (Krankl) 2004 ( 8): 2 4 2 14:13 (Krankl) 2005 ( 9): 3 4 2 11:8 (Krankl, Ruttensteiner) 2006 ( 8): 3 1 4 12:14 (Hickersberger) 2007 (12): 1 6 5 7:13 (Hickersberger) 2008 (13): 2 4 7 19:25 (Hickersberger, Brückner) 2009 ( 9): 3 1 5 10:17 (Brückner, Constantini) 2010 ( 7): 3 1 3 12:9 (Constantini) 2011 (11): 2 2 7 13:21 (Constantini, Ruttensteiner, Koller) 2012 ( 8): 4 2 2 13:8 (Koller) 2013 (10): 5 1 4 17:12 (Koller) 2014 ( 8): 4 3 1 10:7 (Koller) 2015 ( 8): 6 1 1 19:6 (Koller) 2016 (12): 3 3 6 12:17 (Koller) 2017 ( 8): 4 3 1 11:7 (Koller, Foda) 2018 (11): 7 1 3 15:8 (Foda) 2019 (10): 6 1 3 19:9 (Foda) 2020 ( 8): 6 1 1 14:7 (Foda)

