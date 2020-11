Fußball: ÖFB-Team gegen Nordirland zuletzt mit vier Siegen in Folge

Auf Österreichs Fußball-Nationalmannschaft wartet am Sonntag (20.45 Uhr/live ORF 1) in der Nations League im Wiener Happel-Stadion ein zuletzt gern gesehener Kontrahent. Gegen Nordirland gewann die ÖFB-Auswahl die jüngsten vier Duelle, darunter auch das bisher letzte Kräftemessen am 11. Oktober in Belfast (1:0). Die Gesamtbilanz steht aus heimischer Sicht bei fünf Siegen, drei Unentschieden und vier Niederlagen, das Torverhältnis lautet 19:18.

Auch in punkto Turnier-Teilnahmen hat Österreich die Nase vorne. Während die Nordiren bei drei WM- und einer EM-Teilnahme halten, war der ÖFB bei sieben Weltturnieren dabei und absolviert im kommenden Jahr seine dritte kontinentale Endrunde. Die Nordiren hingegen sind 2021 nach dem Heim-1:2 nach Verlängerung am Donnerstag im Play-off-Finale gegen die Slowakei nur EURO-Zuschauer.

Bilanz ÖFB-Team gegen Nordirland: 12 Spiele - 5 Siege, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen (Torverhältnis 19:18)

1. Juli 1982, Madrid (WM): Nordirland - Österreich 2:2

13. Oktober 1982, Wien (EM-Q): Österreich - Nordirland 2:0

21. September 1983, Belfast (EM-Q): Nordirland - Österreich 3:1

14. November 1990, Wien (EM-Q): Österreich - Nordirland 0:0

16. Oktober 1991, Belfast (EM-Q): Nordirland - Österreich 2:1

12. Oktober 1994, Wien (EM-Q): Österreich - Nordirland 1:2

15. November 1995, Belfast (EM-Q): Nordirland - Österreich 5:3

13. Oktober 2004, Belfast (WM-Q): Nordirland - Österreich 3:3

12. Oktober 2005, Wien (WM-Q): Österreich - Nordirland 2:0

12. Oktober 2018, Wien (Nations League): Österreich - Nordirland 1:0

18. November 2018, Belfast (Nations League): Nordirland - Österreich 1:2

11. Oktober 2020, Belfast (Nations League): Nordirland - Österreich 0:1

(Grafik-Nr. 1143-20, Format 88 x 116 mm)