Fußball: ÖFB-Team mit klar positiver Bilanz gegen Norwegen

Acht Österreich-Siege in elf Duellen - GRAFIK

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft weist vor dem Nations-League-Duell mit Norwegen am Mittwoch (20.45 Uhr/live ORF 1) im Wiener Happel-Stadion eine klar positive Bilanz gegen die Skandinavier auf. Von den bisherigen elf Kräftemessen siegte die ÖFB-Auswahl acht Mal, so auch im vergangenen September beim 2:1 in Oslo. Demgegenüber stehen ein Unentschieden und zwei Niederlagen, das Torverhältnis lautet 23:9.

Klar im Vorteil ist Österreich auch, was die Turnier-Teilnahmen betrifft. Während es das ÖFB-Team bisher auf sieben WM- und zwei EM-Starts brachte - die dritte EURO folgt im Juni 2021 -, war Norwegen nur bei drei Weltturnieren und einer Europameisterschaft dabei. Das mögliche Ticket für die kontinentale Endrunde im kommenden Jahr verspielten die Nordeuropäer im Oktober durch eine Play-off-Semifinal-Niederlage gegen Serbien.

Nach diesem Match bot der seit Jänner 2017 amtierende Teamchef Lars Lagerbäck seinen Rücktritt an, was vom Verband jedoch abgelehnt wurde. Die darauffolgenden Länderspiele bestätigten diese Entscheidung - Norwegen feierte nach dem Out gegen Serbien zwei Siege in zwei Partien bei einem Torverhältnis von 5:0.

Erfolgsgarant war zuletzt vor allem Stürmerstar Erling Haaland, der beim 1:2 gegen Österreich sein erstes Nationalmannschafts-Tor erzielte und seither noch fünf weitere Treffer nachlegte. Der Ex-Salzburger fehlt jedoch in Wien ebenso wie seine ursprünglich nominierten Kollegen und auch Lagerbäck aufgrund des positiven Corona-Tests von Omar Elabdellaoui. Der norwegische Verband schickt nun eine von U21-Teamchef Leif Gunnar Smerud gecoachte B-Garnitur nach Wien.

Österreichs Länderspiel-Bilanz gegen Norwegen (11 Spiele - 8 Siege, 1 Remis, 2 Niederlagen, Torverhältnis 23:9)

1. Juli 1912 (Olympia), Stockholm: Norwegen - Österreich 0:1

30. Mai 1954 (FS), Wien: Österreich - Norwegen 5:0

20. Mai 1959 (EM-Q), Oslo: Norwegen - Österreich 0:1

23. September 1959 (EM-Q), Wien: Österreich - Norwegen 5:2

22. Juni 1960 (FS), Oslo: Norwegen - Österreich 1:2

30. August 1978 (EM-Q), Oslo: Norwegen - Österreich 0:2

29. August 1979 (EM-Q), Wien: Österreich - Norwegen 4:0

31. Mai 1989 (FS), Oslo: Norwegen - Österreich 4:1

17. April 1991 (FS), Wien: Österreich - Norwegen 0:0

20. November 2002 (FS), Wien: Österreich - Norwegen 0:1

4. September 2020 (Nations League), Oslo: Norwegen - Österreich 1:2

