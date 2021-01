Fußball: ÖFB-Torjägerin Billa verlängerte Vertrag bei TSG Hoffenheim

Fußball-Nationalteamspielerin Nicole Billa hat ihren Vertrag bei der TSG Hoffenheim um zwei weitere Jahre bis 2023 verlängert. Österreichs "Fußballerin des Jahres" 2019 führt aktuell mit 14 Treffern die Torschützinnen-Liste der deutschen Frauen-Bundesliga an. Die 24-jährige Tirolerin spielt seit 2015 für den Verein aus dem Kraichgau im Bundesland Baden-Württemberg.

"Ich freue mich, mit diesem Verein, der mir sehr am Herzen liegt, weiter am Ziel Champions League zu arbeiten. Ich habe hier die Möglichkeit, in meiner Rolle als Führungsspielerin noch vieles dazuzulernen und an meinen Aufgaben zu wachsen", erklärte Billa.