Die ersten beiden Heimspiele der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gehen im Wiener Happel-Stadion über die Bühne. Das gab der ÖFB am Freitag bekannt. Am 28. März gastieren die Färöer im Prater, drei Tage später geht es wieder im Happel-Stadion gegen Dänemark. Der Startschuss für die WM-Quali fällt am 25. März mit dem Auswärtsspiel gegen Schottland.