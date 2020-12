Fußball: Österreich in WM-Quali gegen Dänemark, Schottland, Israel

Färöer und Republik Moldau restliche ÖFB-Gegner - GRAFIK

Österreich trifft in der Gruppe F der Fußball-WM-Qualifikation auf Ex-Europameister Dänemark (1992), Schottland, Israel, die Färöer und die Republik Moldau. Das ergab die Auslosung am Montagabend in Zürich. Die europäische Qualifikation für die WM in Katar, die von 21. November bis 18. Dezember 2022 gespielt wird, beginnt am 24. März und endet noch 2021 am 16. November. Nur die zehn Gruppensieger haben ihr Endrunden-Ticket fix.

Die Gruppenzweiten sowie die beiden besten Gruppensieger der Nations League, die in ihren Quali-Pools nicht Erster bzw. Zweiter werden, spielen dann im Play-off von 24. bis 29. März 2022 noch um die restlichen drei WM-Tickets. Insgesamt 13 der 32 WM-Teilnehmer in Katar kommen aus Europa.

