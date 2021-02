Fußball-Bundesligist SV Ried hat Offensivspieler Valentin Grubeck abgegeben. Der 25-Jährige wechselt nach eineinhalb Jahren im Innviertel zum Zweitligisten SKU Amstetten. Das gaben die Rieder am Freitag bekannt. Grubeck hatte für Ried in 36 Pflichtspielen vier Tore erzielt. In der laufenden Saison kam er allerdings nur zu sieben Einsätzen. Sein einziger Treffer gelang ihm in der ersten Bundesliga-Runde Mitte September.