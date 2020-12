Fußball: Oö. Landtag beschloss 30-Millionen-Förderung für LASK-Arena

Klub will selbst 65 Millionen Euro in neues Stadion in Linz investieren

Der oberösterreichische Landtag beschließt am Donnerstagabend die angekündigte Förderung von bis zu 30 Millionen Euro für den Bau des neuen Fußball-Stadions des Bundesligisten LASK auf der Linzer Gugl. Der LASK selbst will 65 Millionen Euro in die neue "Raiffeisen-Arena", die 20.000 Zuschauer fassen soll, investieren. Der Baubeginn ist für Anfang 2021 avisiert, die Eröffnung für Sommer 2022. Ab der Saison 2022/23 soll das Stadion bespielt werden können. Die Anlage ist als reines Fußball-Stadion konzipiert. Dafür muss unter anderem die aktuelle Laufbahn auf der Gugl weichen. Für die Leichtathleten wurde daher bereits ein neues Zentrum, die "Oberbank-Arena" in der Wieningerstraße, errichtet.