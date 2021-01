Fußball: Ozeanien-Vertreter Auckland sagte für Club-WM in Katar ab

Wegen Quarantänebestimmungen in Neuseeland

Die Fußball-Club-WM muss ohne Auckland City stattfinden. Die Neuseeländer sagten ihre Teilnahme an dem Turnier vom 1. bis 11. Februar in Katar am Freitag ab. Grund dafür sind die Quarantänebestimmungen in Neuseeland wegen der Coronavirus-Pandemie.

"Da die Isolations- und Quarantänevorschriften der neuseeländischen Behörden außerhalb der Kontrolle der FIFA liegen, konnte trotz regelmäßiger Gespräche zwischen der FIFA, dem Klub, dem neuseeländischen Fußballverband und der OFC in den letzten Tagen keine Lösung gefunden werden", hieß es von der FIFA.

Auckland City war vom Exekutivkomitee des zuständigen Verbandes OFC für die Club-WM als Vertreter Ozeaniens nominiert worden. Die dortige Champions League konnte wegen der Pandemie in der vergangenen Saison nicht zu Ende gespielt werden. Es wäre die zehnte Teilnahme des Clubs an der Vereins-WM gewesen. Zum Auftakt sollte Auckland in der ersten Runde am 1. Februar gegen Gastgeber al-Duhail SC spielen.

Durch die Absage werde das Format nicht verändert, versicherte die FIFA. Der FC Bayern München steigt als Gewinner der Champions League in Europa erst im Halbfinale am 8. Februar ein.