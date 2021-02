Im Kampf um den französischen Fußball-Meistertitel hat Serienchampion Paris Saint-Germain am Sonntag eine Enttäuschung erlebt. Gegen den Vierten AS Monaco unterlag der Hauptstadt-Club daheim 0:2. Sofiane Diop (6.) und Guillermo Maripan (51.) trafen für die Gäste. Nach der sechsten Saisonpleite liegen die drittplatzierten Pariser, die am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Barcelona 4:1 triumphierten, vier Punkte hinter Spitzenreiter Lille zurück.