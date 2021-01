Fußball: Paris SG gewann Supercup gegen Marseille

Der neue Trainer Mauricio Pochettino hat in seinem dritten Spiel als Chefcoach von Paris Saint-Germain den ersten Titel gewonnen. Die Mannschaft des Argentiniers setzte sich am Mittwoch im französischen Supercup mit 2:1 gegen Olympique Marseille durch. Mauro Icardi (39.) und der nach seiner Verletzungspause eingewechselte Neymar (85./Elfmeter) erzielten die Treffer für PSG zum achten Supercup-Titel in Serie. Dimitri Payet gelang nur noch das 1:2 (89.).

Um die Supercup-Trophäe spielen normalerweise der Meister und der Cupsieger. In der vergangenen Saison gewann PSG beide Wettbewerbe, weshalb nun der Vizemeister aus Marseille der Gegner war.