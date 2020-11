Fußball: Positiver Corona-Test bei Schwedens Nationalcoach Andersson

Der schwedische Fußball-Nationaltrainer Janne Andersson ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der schwedische Fußballverband vor dem am Mittwochabend angesetztem Testspiel gegen Dänemark in Kopenhagen mit. Andersson befinde sich seit Ende vergangener Woche in häuslicher Quarantäne, weil jemand aus seinem engeren Familienkreis positiv auf das Virus getestet worden sei. Der Coach fühle sich verhältnismäßig gut, er isoliere sich nun weiter zu Hause.

Auch die Nations-League-Begegnungen gegen Kroatien am Samstag und Frankreich am Dienstag wird Andersson damit verpassen.