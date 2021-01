Bei Fußball-Bundesligist SKN St. Pölten ist im Rahmen der Tests vor dem Trainingsstart am Samstag eine Corona-Infektion festgestellt worden. Wie der Club am Sonntag mitteilte, befindet sich der betroffene Spieler in häusliche Quarantäne und weist bisher keine Symptome auf. Die zuständigen Behörden und die Bundesliga wurden informiert.