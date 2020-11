Fußball: Präsident von Haitis Verband lebenslang gesperrt

Wegen Missbrauchsvorwürfen

Wegen Missbrauchsvorwürfen hat die FIFA den Präsidenten des Fußball-Verbandes von Haita (FHF) lebenslang gesperrt. Zudem wurde Yves Jean-Bart zu einer Geldstrafe in Höhe von einer Million Schweizer Franken (rund 925.000 Euro) verurteilt, wie die Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes am Freitag mitteilte. Jean-Bart soll zwischen 2014 und 2020 Fußballerinnen sexuell belästigt und missbraucht haben. Unter den Opfern sind nach Angaben der Ethikkommission auch Minderjährige.

Gegen weitere Funktionäre des haitianischen Verbandes wird noch ermittelt. Jean-Bart wies die Vorwürfe zurück. Ein Gericht in Haiti habe ihn von den Vorwürfen freigesprochen, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme von Jean-Bart. Die Anschuldigungen seien Teil einer Schmierenkampagne, um seine Reputation zu beschädigen.