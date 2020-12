Fußball: Premier League vermeldete höchste Zahl an Corona-Fällen

18 positive Fälle in Weihnachtswoche

Die englische Premier League hat in der Weihnachtswoche die höchste Zahl an Corona-Fällen bei den 20 Fußball-Clubs seit Beginn der wöchentlichen Testserien Ende August registriert. Wie die Liga am Dienstag mitteilte, wurden bei 1.479 Tests zwischen dem 21. und 27. Dezember insgesamt 18 mit dem Coronavirus infizierte Spieler oder Betreuer ermittelt. Die zuvor meisten positiven Fälle hatte es mit 16 bei der elften Testserie zwischen dem 9. und 15. November gegeben.

In der Premier League werden seit dem 31. August wöchentlich Corona-Tests bei Spielern und Betreuern vorgenommen. In den bisher 17 Serien haben die insgesamt 26.094 Tests 131 positive Fälle erbracht. Die Premier League gibt weder die betroffenen Clubs noch die Namen von Spielern oder Betreuern bekannt.