Fußball: PSG holte im Spitzenspiel gegen Rennes 8. Ligasieg in Folge

Paris St. Germain hat das Spitzenspiel der 10. Runde in der französischen Fußball-Meisterschaft ohne Probleme für sich entschieden. Der Meister und Leader setzte sich am Samstag gegen den Dritten Stade Rennes 3:0 durch und kam in der Ligue 1 zum achten Sieg in Folge. Moise Kean (11.) und Stürmer-Routinier Angel Di Maria mit einem Doppelpack (21., 73.) waren für die Pariser erfolgreich. Nicht ins Gewicht fiel das Fehlen der Offensivstars Neymar, Kylian Mbappe und Mauro Icardi.

Acht Siege in Folge gelangen der Truppe von Coach Thomas Tuchel letztmals in der Startphase der Saison 2018/19. Damals reihte PSG sogar 14 Siege aneinander.