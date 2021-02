Fußball: PSG im ersten Champions-League-Duell mit Barca ohne Di Maria

Wegen Oberschenkelverletzung

Paris Saint-Germain muss im ersten Teil des Fußball-Champions-League-Achtelfinales gegen den FC Barcelona auf Angel di Maria verzichten. Der 32-jährige Argentinier steht im Hinspiel in Spanien kommenden Dienstag aufgrund einer am Sonntag in der Ligapartie gegen Marseille erlittenen Oberschenkelverletzung nicht zur Verfügung. "Angel fehlt definitiv. Wir werden in einer Woche sehen, wie es bei ihm ausschaut", sagte PSG-Trainer Mauricio Pochettino.

Rechtzeitig fit sollte hingegen Goalie Keylor Navas werden, der schon am Donnerstag wieder ins Mannschaftstrainings einsteigen dürfte. Zuvor trifft der französische Serienmeister am Mittwoch noch im nationalen Cup auf Zweitligist Caen.