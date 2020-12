Fußball: PSG-Profi Mbappe "stolz" auf Spielabbruch

"Gibt nichts Besseres als Taten"

Frankreichs Stürmerstar Kylian Mbappe hat sich "stolz" über den gemeinsam erzwungenen Spielabbruch in der Champions-League-Partie zwischen seinem Club Paris Saint-Germain und Basaksehir Istanbul geäußert. "Es ist vieles gesagt worden, aber in Wahrheit gibt es nichts Besseres als Taten", sagte der Angreifer des französischen Fußball-Meisters am Mittwoch nach dem 5:1-Sieg im am Vortag abgebrochenen letzten Gruppenspiel der "Königsklasse".

"Wir sind müde, wir wollen das nicht mehr hinnehmen. Wir sind alle Menschen, und das war unerträglich", sagte der 21-Jährige. Zum 5:1 steuerte Mbappe zwei Tore bei (42./Foulelfmeter, 62.), der überragende Neymar traf dreimal (21., 38., 50.) bei einem Gegentreffer der Türken durch Mehmet Topal (57.). Wegen des gewonnenen Direktvergleichs mit RB Leipzig (2:1, 0:1) sicherte sich Paris den Sieg in der Gruppe H vor den punktgleichen Deutschen.

Die Partie war am Dienstag wegen eines Rassismusvorfalls abgebrochen worden, nachdem der Vierte Offizielle den Istanbuler Co-Trainer Pierre Webo mit dem "N-Wort" umschriebenen Begriff bezeichnet haben soll. Aus Protest hatten beide Mannschaften den Platz verlassen. "Natürlich bin ich stolz auf das, was passiert ist. Die Leute haben die Nase voll, wir mussten etwas tun. Wir waren gestern nicht enttäuscht, dass wir nicht gespielt haben. Wir haben diese Entscheidung getroffen und waren stolz darauf", sagte Mbappe.