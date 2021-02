Fußball: Punktequotient entscheidet bei Saisonabbruch in Schweiz

17 von 20 Clubs dafür

Die Clubs der ersten beiden Schweizer Fußball-Ligen haben sich mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, dass im Fall eines Meisterschaftsabbruchs der Punktequotient über die Platzierungen entscheidet. Bei einer außerordentlichen Generalversammlung stimmten die Vereine aus der Super- und auch Challenge League für die Anpassung des Reglements. Bisher war nach 18 oder mehr gespielten Runden das Klassement nach dem letzten komplett durchgeführten Spieltag ausschlaggebend.

In Zukunft werden - vorausgesetzt es sind mindestens 18 Runden bestritten - bei ungleicher Anzahl Spiele die erzielten Punkte durch die Zahl der absolvierten Partien geteilt, um die Tabellenplätze zu verteilen. In der schriftlich durchgeführten Abstimmung sprachen sich 17 der 20 SFL-Clubs für die Änderung des Regelwerks aus, die ab sofort gültig ist. Die Mindestanzahl an Spielen von 18 Runden sollte am Mittwoch in einer Woche erreicht sein.