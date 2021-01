Fußball: Rapid in punkto Transfers in Warteposition

Hütteldorfer spielen ab kommender Saison mit Puma-Dressen

Fußball-Vizemeister Rapid befindet sich in der laufenden Transferzeit in der Warteposition. Die Hütteldorfer vermeldeten bisher weder Zu- noch Abgänge, und Sport-Geschäftsführer Zoran Barisic ließ am Donnerstag keine Tendenz erkennen, ob sich daran demnächst etwas ändert.

Der Wiener berichtete lediglich, dass seinem Club mehr Spieler als sonst angeboten werden und es auch immer wieder Anfragen für Rapid-Profis gibt. "Es tut sich immer wieder etwas, aber es ist nicht so, dass wir an die Öffentlichkeit gehen, weil noch nichts unterschrieben ist", erzählte Barisic.

Nichts Konkretes ließ sich der Sportchef auch zu Robert Ljubicic (SKN St. Pölten) entlocken. Der Bruder von Rapid-Kapitän Dejan Ljubicic ist nach derzeitigem Stand im Sommer ablösefrei, Rapid soll Interesse haben.

Eine Vollzugsmeldung gab es hingegen in punkto Ausrüster. Ab kommender Saison spielt Rapid nach fast zwei Jahrzehnten bei Adidas mit Dressen des Sportartikel-Konzerns Puma, der ebenso wie 11teamsports künftig Teil der Ausrüster-Partnerschaft ist.