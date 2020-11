Fußball: Rapid siegte bei Dundalk 2 - Meinungen

Stimmen nach Dundalk - Rapid (1:3/via Puls 4):

Manfred Nastl (Assistenzcoach in Vertretung des erkrankten Cheftrainers Dietmar Kühbauer): "Mit dem Ergebnis bin ich mehr als zufrieden. Die Leistung war über große Strecken solide, in Ordnung. Hin und wieder haben wir kurz gewackelt, es war aber ein hochverdienter Sieg. Heute können wir über unsere Fehler lachen, aber in anderen Partien kann das extrem schiefgehen. Der Gegner ist bis zum Schluss unangenehm geblieben, deswegen sind wir extrem glücklich, dass wir die drei Punkte haben. Wir haben größtenteils das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und drei schöne Tore erzielt."