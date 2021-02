Fußball: Rapid siegte, LASK verlor - Admira gegen WSG Tirol 1:1

Rapid hat am Samstag in der Fußball-Bundesliga mit einem 1:0-Heimsieg über die SV Ried den Rückstand auf Spitzenreiter Red Bull Salzburg zumindest vorerst auf drei Punkte reduziert. Außerdem liegen die Hütteldorfer nun vier Zähler vor dem LASK, der in Pasching gegen den TSV Hartberg eine überraschende 1:2-Niederlage kassierte. Die Admira rangiert nach einem Heim-1:1 gegen die WSG Tirol einen Punkt vor Schlusslicht SCR Altach.

Die Vorarlberger können am Sonntag beim Trainer-Comeback von Damir Canadi auswärts gegen den WAC nachziehen. Ebenfalls am Sonntag steigen die Partien SKN St. Pölten gegen Austria sowie Sturm Graz gegen Salzburg.