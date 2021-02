Fußball: Rapid übernahm Tabellenführung, Sturm festigte Platz 3

Rapid Wien hat zumindest für einen Tag die Führung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Die Wiener gewannen am Dienstag das Heimspiel gegen den WAC mit 1:0 (1:0) und liegen zwei Punkte vor Red Bull Salzburg. Der Titelverteidiger kann sich am Mittwoch (20.30 Uhr) mit einem Erfolg über Austria Wien Platz eins zurückholen.

Im zweiten Spiel des Tages besiegte Sturm Graz die SV Ried durch ein Freistoßtor in der 95. Minute und festigte damit Rang drei. Das Spiel TSV Hartberg gegen WSG Tirol war am Montag aufgrund der Platzverhältnisse verschoben worden.

Am Mittwoch treffen um 18.30 Uhr St. Pölten und LASK Linz bzw. Admira und SCR Altach aufeinander.