Fußball: Rapid verpasste Tabellenführung mit 3:4 in Ried

Austria gegen St. Pölten 1:1 - WSG Tirol besiegte Admira 3:0

Rapid hat zum Abschluss der achten Fußball-Bundesliga-Runde den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Hütteldorfer verloren am Sonntag auswärts gegen die SV Ried trotz zweimaliger Führung mit 3:4 und kassierten damit die erste Liga-Saisonniederlage. Der Rückstand der auf Platz drei hinter dem punktegleichen LASK zurückgefallenen Hütteldorfer auf Spitzenreiter Red Bull Salzburg beträgt weiterhin zwei Zähler.

Die Austria holte daheim gegen den SKN St. Pölten ein 1:1 und ist nun Achter. WSG Tirol schob sich dank eines Heim-3:0 über Schlusslicht Admira an die sechste Stelle. Bereits am Samstag hatte Sturm Graz bei Salzburg 3:1 gewonnen. Der LASK musste sich beim TSV Hartberg mit einem 1:1 begnügen und der WAC siegte in Altach 2:0.